В суде Москвы пройдут предварительные слушания по иску к мэрии и полиции из-за применения технологии распознавания лиц

Иск в Савёловский суд подала юрист Алёна Попова. Она требует признать незаконным использование технологии распознавания лиц в камерах наблюдения на столичных улицах. Истица утверждает, что обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных и статьи Конституции, которые гарантируют право на частную жизнь.

Активистка в прошлом году лично столкнулась с технологией распознавания лиц. Попову оштрафовали за одиночный пикет у Госдумы, где она выступала против сексуальных домогательств депутата Слуцкого в отношении нескольких журналисток. Суд, как пишут «Ведомости», при рассмотрении дела изучил видео с уличной камеры наблюдения.

На них зафиксировано 32-кратное увеличение изображения с фиксацией на лице женщины. Попова посчитала, что это признаки применения технологии распознавания лиц и обратилась в суд. Система работает в Москве два года. В этом году к ней должны подключить почти половину видеокамер, установленных на улицах города. Их уже больше 160 тысяч.

В Кремле вступились за систему распознавания лиц. Эта технология сейчас очень широко и успешно применяется в подавляющем большинстве стран, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.