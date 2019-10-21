Евросоюз, по неофициальной информации, готов еще раз разрешить Великобритании перенести выход из сообщества

По данным британской газеты The Times, речь идет о трехмесячной отсрочке.

Тем временем депутаты Палаты общин сегодня, как ожидается, рассмотрят условия выхода из ЕС, о которых с Брюсселем договорился премьер-министр королевства Борис Джонсон. Глава правительства оказался в довольно сложном положении, считает руководитель Центра политической интеграции института Европы РАН Людмила Бабынина. Она заметила, что от сложившейся ситуации устал не только Евросоюз, но и бизнес, общество и правительство самой Великобритании.