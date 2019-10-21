Симоновский суд Москвы приступает к рассмотрению нескольких исков к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией

Метрополитен, «Мосгортранс» и «Автодор» требуют взыскать крупные суммы с Любови Соболь и Георгию Албурову. Истцы считают их организаторами летних акций протеста, в результате которых государственные предприятия несли дополнительные расходы, а также убытки. Один из ответчиков, Георгий Албуров, не сомневается, на чью сторону встанет суд. Он добавил, что ФБК будет и дальше оспаривать решения суда. Если потребуется, то юристы фонда дойдут и до ЕСПЧ.