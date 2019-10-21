В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при прорыве дамбы на реке Сейба

Во всех городах и населенных пунктах региона будут приспущены флаги. Впрочем, поисковая операции на месте ЧП продолжается до сих пор.

Траур был объявлен губернатором Александром Уссом. Глава региона принес соболезнования семьям всех погибших рабочих и пообещал, что сделает все для того, чтобы подобная трагедия не повторилась.

На Сейбе произошло обрушение несанкционированного инженерного сооружения, причиной прорыва стал износ тела плотины. Вода и сель затопили два общежития вахтового посёлка золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино. Плотина нигде не была зарегистрирована, ее построили кустарным способом. В СК заявили, что разрушению подверглись сразу 5 самодельных дамб.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Накануне был найден живым числившийся в пропавших без вести бульдозерист разрушенного прииска золотодобытчиков. Все это время он находился в соседнем поселке и не пострадал лишь по счастливому стечению обстоятельств.

В результате прорыва дамб погибли 15 человек. На данный момент без вести пропавшими остаются ещё пятеро.

Трагедии можно было бы избежать, считает директор по программам Greenpeace в России Иван Блоков. Для этого, по его словам, местные власти должны были лучше контролировать состояние рек и гидротехнических сооружений.

Тем временем Росприроднадзор уже объявил о планах проверить все дамбы в России.