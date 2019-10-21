Соединенные штаты не исключают новых операций против террористов в Сирии

По словам министра обороны страны Марка Эспера, этот вопрос будет обсуждаться с союзниками. Приоритетным сейчас является проблема безопасности вывода войск, говорится на сайте Пентагона. Ранее Вашингтон объявил о выводе около 1 тысячи американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции.