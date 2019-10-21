Беспорядки из-за публикации в социальной сети Facebook вспыхнули в Бангладеш

В результате волнений в одном из районов на юге страны погибли не менее четырех человек, около 50 получили ранения. Поводом стала запись с оскорблениями в адрес мусульман, сделанная якобы от имени приверженца индуизма, передает агентство Reuters. В полиции говорят, что публикация появилась на странице взломанной учетной записи. Стражи порядка заверили, что причастные к взлому уже задержаны.