НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности в Европе

Как сказала в интервью газете «КоммерсантЪ» экс-заместитель генерального секретаря альянса Роуз Гёттемюллер, в руководстве организации полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории. В таком случае мораторий, по ее мнению, будет носить односторонний характер.

В НАТО, напомнила Гёттемюллер, убеждены, что российская ракета 9М729 нарушает Договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности. С предложением ввести мораторий на развертывание таких ракет в прошлом месяце выступил президент Владимир Путин.