Не менее 16 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и маршрутного такси в Санкт-Петербурге

Среди пострадавших — трое детей, говорят врачи. По словам очевидцев, водитель маршрутки пытался проскочить перекресток. От столкновения с трамваем автобус опрокинулся. Как пишет интернет-издание «Фонтанка», поскольку обошлось без жертв или тяжелых травм, полиция не будет возбуждать уголовного дела. Водитель маршрутного такси может получить штраф до 25 тысяч рублей или лишиться прав на срок до двух лет.