Z Архив новостей новости
5 0 6 16
06:04, 21 октября 2019

Британский парламент должен вернуться сегодня к обсуждению условий выхода из Евросоюза

В субботу депутаты Палаты общин не поддержали законопроект о сделке с Брюсселем, который внес премьер Борис Джонсон. Взамен они приняли закон, который обязывает главу правительства добиваться новой отсрочки Brexit. Между тем, Соединенное королевство должно выйти из ЕС уже через 10 дней. И премьер Джонсон предупредил, что он против новой отсрочки.

В условиях ожесточенной борьбы невозможно предсказать, сможет ли он вывести страну из Евросоюза, — считает руководитель Центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева. Она добавила, что британские обозреватели также не могут предсказать, как будут развиваться ситуация.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Андрей Илларионов экономист

Украинцы против капитуляции Пока Зеленский делает заявления, порождающие все больше недоумения, Кремль повышает ставки в своей антиукраинской политике, полагая возможным выдавить из неопытного и легко поддающегося давлению украинского президента все новые уступки…

5 216 6 59307 14.10
Kукраина, рф, конфликты, войны, власть, политика, путин, зеленский, общество, мнения
Блоги

Владислав Сурков: Путинизм как политический лайфхак Путинизм, как это ни парадоксально, приходит к нам с запада. В отраженном, а значит, отчасти искаженном свете. Но он наш. И без него никак…

5 382 6 68487 14.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

+ Пушкин в Бресте / Как белорусы приняли памятник «Русскому миру» Пушкин в Бресте / Как белорусы приняли памятник «Русскому миру» Это вызвало неоднозначную реакцию в Белоруссии, многие хотели бы видеть у себя памятники своим национальным героям…

5 131 6 11546 15.10
8читать ;смотреть
Kбелоруссия, памятники, общество, пушкин, видео, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Этот суд – показуха» «Этот суд – показуха» Интервью матери израильтянки, приговоренной к 7,5 годам за контрабанду гашиша…

5 171 6 16013 16.10
8читать ;смотреть
Kизраиль, сша, наркотики, политика, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Стервятники в социальных сетях Хорошо, что в наших силах сделать все, чтобы хомячки, которые демонстрируют звериный оскал в Интернете, там и оставались. Пусть и дальше упиваются злом и бессилием…

5 149 6 24633 14.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

На Лубянке у здания ФСБ проходят пикеты, приуроченные к годовщине арестов по делу «Сети» Напомним, одиннадцать человек в Пензе и Петербурге обвиняют в участии в террористическом сообществе…

5 53 6 5207 19.10
Kобщество, фото, протесты, суды, фсб, события
Блоги

Аркадий Дубнов журналист-международник

55 лет назад Ну нет при Путине образа будущего, вот ведь незадача…

5 256 6 31555 15.10
Kполитика, общество, путин, власть, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Михаил Федотов. Человек на своем месте Михаил Федотов. Человек на своем месте Известие о том, что Михаил Александрович Федотов, советник президента и глава президентского Совета по правам человека, может уйти в отставку, потому что ему уже исполнилось 70 лет, очень взбудоражило общество…

5 57 6 7242 20.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, чиновники, события
Блоги

Кусок эфира

Кирилл Мартынов: Трудно осуждать Айдара Губайдулина И в этой ситуации ты уже посидел в тюрьме, ты уже все понюхал, все понимаешь про это. Ты видел, что закон тебя вообще не защищает…

5 55 6 7777 18.10
Блоги

Ксения Ларина журналист «Эхо Москвы»

Андрей Баршай из тех, кто не смог молча наблюдать и не захотел убежать Не позволять раскручивать им эту адскую карательную машину в тишине, в темноте. Без огласки и публичности. Говорить, говорить…

5 246 6 37928 20.10
Kпротесты, суды, заключенные, москва, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Кому нужна такая ООН? Венесуэла добилась в ООН того, что считалось невозможным: места в Совете по правам человека, и это несмотря на сокрушительный доклад, опубликованный Мишель Бачелет, Верховного комиссара ООН…

5 35 6 5651 18.10
Kполитика, оон, общество, венесуэла, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

У нас снова обыск А кто будет бороться с преступностью, если только по сфабрикованному «делу ФБК» работают 112 следователей по особо важным делам и бесчисленное количество охламонов в масках?..

5 54 6 8809 15.10
Kнавальный, политика, общество, события
Блоги

Ким Чен Ын верхом на коне поднялся на священную гору Пэктусан Также лидер Северной Кореи посетил специальную туристическую зону, строящуюся у подножия горы…

5 82 6 13766 16.10
Kкндр, фото, власть, политика, события
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Перемирие Ночь с 14 на 15 октября была решающей для судьбы и украинского государства, и лично президента Зеленского…

5 380 6 64916 18.10
Блоги

Дмитрий Гудков политик

«Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы» Не верю, что какой-нибудь эстаповец в тюрьме будет читать «Трех товарищей». Это непреодолимая пропасть между нами и ими, где мундир, расшитый и красивый, по-прежнему прикрывает нищету рассудка…

5 103 6 17561 15.10
Kобщество, правосудие, мнения
Блоги

Кусок эфира

Антон Красовский: Быть против этого государства – сейчас самый главный хайп Ты не можешь уже быть модным, если ты за государство, понимаете. То есть еще 7 лет назад можно было быть модным, будучи доверенным лицом Путина. А 2 года можно еще было говорить: «Ой, я – вне политики», и быть модным…

5 127 6 22978 17.10

Популярное за неделю

Новости

Американская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за главу художественной галереи Кука Маруни Свадьба прошла в американском городе Ньюпорт, штат Род-Айленд

5 0 6 505
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Население загламуренное-то загламуренное, но оно кровожадным осталось. Сейчас требует возрождения смертной казни. И чего бы, собственно говоря, ее не возродить? Власти это так мало составляет труда, а публике так много приносит удовольствия…

5 74 6 96809 16.10
#слушать 52:13 8читать ;смотреть $скачать 12.0 МБ
Голосование
5 64 6 4750 15.10
Блоги

Валерий Соловей политолог

«Хитро задуманная игра КГБ» Власть разгоняет маховик политических репрессий (а ожидаются новые) намеренно…

5 234 6 136452 16.10
Kвласть, репрессии, общество, мнения
Блоги

Адские бабки Видеоблог о деньгах, пенсиях и налогах

+ Всем сдать валюту! Грядет дедолларизация ваших накоплений Всем сдать валюту! Грядет дедолларизация ваших накоплений Так будут или не будут введены отрицательные ставки по валютным депозитам? Что имеет в виду Центробанк, который обещает, что обычных людей это не коснется?...

5 86 6 107610 16.10
8читать ;смотреть
Kэкономика, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8122414
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4233389

Сегодня в эфире