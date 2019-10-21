Ракеты США «с высокой вероятностью» могут быть развернуты в Азии и Европе, считает министр обороны России

По мнению Сергея Шойгу, подобные действия Вашингтона лишь спровоцируют напряженность. Речь, по его словам идет о тех ракетах, которые ранее были запрещены по договору о РСМД. Шойгу предполагает, что США вышли из этого соглашения ради сдерживания Москвы и Пекина.
2019-10-21T06:18:00+03:00
2019-10-21T06:18:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:18, 21 октября 2019
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