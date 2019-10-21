Нештатная ситуация, по неофициальным данным, возникла на недавних учениях под руководством президента

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, атомный подводный крейсер «Рязань» произвел пуск лишь одной межконтинентальной ракеты вместо планировавшихся двух. В итоге подлодка вернулась на базу с неотстрелянной ракетой. Это, по словам собеседника издания, могло произойти из-за отказа одной из систем. Финальным этапом учений «Гром-2019», где произошел этот инцидент, руководил лично Владимир Путин.