До 26 выросло число пострадавших при порыве дамб в Красноярском крае

Об этом агентству ТАСС сказали в региональном Минздраве. 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести. В самом крае сегодня объявлен день траура. Следователи говорят, что дамбы на золотодобывающих приисках были построены незаконно. Есть задержанные по делу о гибели людей.
2019-10-21T06:15:00+03:00
2019-10-21T06:16:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:15, 21 октября 2019
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