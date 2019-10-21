До 26 выросло число пострадавших при порыве дамб в Красноярском крае

Об этом агентству ТАСС сказали в региональном Минздраве. 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести. В самом крае сегодня объявлен день траура. Следователи говорят, что дамбы на золотодобывающих приисках были построены незаконно. Есть задержанные по делу о гибели людей.