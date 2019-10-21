Это связано с трагедией в Красноярском крае. Там местная река прорвала сразу несколько гидротехнических сооружений золотодобывающей артели. В результате не менее 15 человек погибло. Пострадавшие дамбы были построены с серьезными нарушениями, рассказала представитель краевого управления Следственного комитета Ольга Шаманская.
В Красноярском крае в связи с трагедией понедельник объявлен днем траура.
Росприроднадзор планирует сегодня просить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране
Это связано с трагедией в Красноярском крае. Там местная река прорвала сразу несколько гидротехнических сооружений золотодобывающей артели. В результате не менее 15 человек погибло. Пострадавшие дамбы были построены с серьезными нарушениями, рассказала представитель краевого управления Следственного комитета Ольга Шаманская.