Росприроднадзор планирует сегодня просить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране

Это связано с трагедией в Красноярском крае. Там местная река прорвала сразу несколько гидротехнических сооружений золотодобывающей артели. В результате не менее 15 человек погибло. Пострадавшие дамбы были построены с серьезными нарушениями, рассказала представитель краевого управления Следственного комитета Ольга Шаманская.

В Красноярском крае в связи с трагедией понедельник объявлен днем траура.