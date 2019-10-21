Американская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за главу художественной галереи Кука Маруни

Свадьба прошла в американском городе Ньюпорт, штат Род-Айленд. Приглашения на нее получили 150 гостей, в том числе певица Адель, актрисы Эмма Стоун, Эми Шумер и Эшли Олсен, пишет журнал «People». Лоуренс и Маруни были обручены с февраля текущего года. Актриса известна благодаря главной роли в трилогии «Голодные игры». В 2013 году она получила «Оскар» за роль в картине «Мой парень – псих».