Американская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за главу художественной галереи Кука Маруни

Свадьба прошла в американском городе Ньюпорт, штат Род-Айленд. Приглашения на нее получили 150 гостей, в том числе певица Адель, актрисы Эмма Стоун, Эми Шумер и Эшли Олсен, пишет журнал «People». Лоуренс и Маруни были обручены с февраля текущего года. Актриса известна благодаря главной роли в трилогии «Голодные игры». В 2013 году она получила «Оскар» за роль в картине «Мой парень – псих».
2019-10-21T05:03:00+03:00
2019-10-21T05:04:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2522925-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:03, 21 октября 2019
Загрузка комментариев...