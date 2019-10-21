Оппозиционный молдавский политик Ренато Усатый возвращает себе пост мэра Бельцов,второго по величине города республики

В первом туре лидер политической силы под названием «Наша партия» набирает более 64% голосов. Его оппонент, кандидат от социалистов Александр Нестеровский уже поздравил политика в Facebook с победой. Усатый был мэром Бельцов с 2015 по февраль 2018 года. В 2016 он был вынужден покинуть страну, так как власти Молдавии возбудили уголовное дело против него. Между тем в России, как писала газета РБК, политик проходит свидетелем по делу о выводе денег по схеме «молдавской прачечной». Сам Усатый подозрения в причастности к этой схеме отвергал.
2019-10-21T05:03:00+03:00
2019-10-21T05:04:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2522923-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:03, 21 октября 2019
Загрузка комментариев...