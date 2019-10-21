Россия планирует расширять сотрудничество с африканскими государствами в области безопасности

Некоторым из стран континента такая помощь нужна, сказал в интервью агентству ТАСС накануне саммита Россия-Африка президент Владимир Путин. По его словам вооруженные силы и органы правопорядка таких государств не способны в одиночку противодействовать боевикам. Президент также рассказал, что уже более 2,5 тыс. военнослужащих из африканских стран прошли обучение в России за последние пять лет. Многие государства этого континента, добавил Путин, активно покупают российские вооружения и технику.
2019-10-21T04:03:00+03:00
2019-10-21T04:08:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 21 октября 2019
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