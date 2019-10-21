Россия планирует расширять сотрудничество с африканскими государствами в области безопасности

Некоторым из стран континента такая помощь нужна, сказал в интервью агентству ТАСС накануне саммита Россия-Африка президент Владимир Путин. По его словам вооруженные силы и органы правопорядка таких государств не способны в одиночку противодействовать боевикам. Президент также рассказал, что уже более 2,5 тыс. военнослужащих из африканских стран прошли обучение в России за последние пять лет. Многие государства этого континента, добавил Путин, активно покупают российские вооружения и технику.