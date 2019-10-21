Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг российских регионов с самым доступным для населения газом

На среднюю зарплату здесь можно купить чуть более 20 тыс. кубометров, передает агентство РИА Новости. В верхних строчках также оказались Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Во всех этих регионах ведется добыча газа, отмечают авторы исследования. Пятерку лидеров замыкает Москва, где на среднюю заработную плату можно купить 11,3 тыс. куб. м. В нижней части рейтинга оказались Кировская, Иркутская, Ивановская и Саратовские области, где жителям на среднюю зарплату доступно менее 3 тыс. куб. сетевого газа.
2019-10-21T04:03:00+03:00
2019-10-21T04:07:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 21 октября 2019
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