Китайская корпорация Huawei испытывает негативное влияние от санкций со стороны США

Как пишет британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников телекоммуникационного гиганта, основные трудности связаны с поиском альтернатив приложениям американской корпорации Google. Huawei оказалась в черном списке Министерства торговли США. Вашингтон считает, что китайская корпорация связана со спецслужбами КНР, а также причастна к промышленному шпионажу. В компании обвинения отвергают.
2019-10-21T04:03:00+03:00
2019-10-21T04:06:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 21 октября 2019
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