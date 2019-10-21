Китайская корпорация Huawei испытывает негативное влияние от санкций со стороны США

Как пишет британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников телекоммуникационного гиганта, основные трудности связаны с поиском альтернатив приложениям американской корпорации Google. Huawei оказалась в черном списке Министерства торговли США. Вашингтон считает, что китайская корпорация связана со спецслужбами КНР, а также причастна к промышленному шпионажу. В компании обвинения отвергают.