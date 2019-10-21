Ливанские профсоюзы объявили сегодня всеобщую забастовку в поддержку митингующих в Бейруте

Демонстранты в столице страны требуют отправить в отставку правительство и провести досрочные парламентские выборы, а также наказать коррупционеров. Как передает арабский телеканал «Аль-Хадас», в антиправительственных демонстрациях накануне участвовали более 1,5 млн. человек. Это рекордное число со времен т.н. «кедровой революции» 14 лет назад.