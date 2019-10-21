Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства

Однако он пока не набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. После подсчета всех протоколов у Моралеса около 44%. Его основного соперника — экс-президента Карлоса Месу – поддержали почти 40% избирателей. До этого на президентских выборах Моралес трижды побеждал с результатами не ниже 54%. Второй тур может пройти в середине декабря.