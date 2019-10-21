Сотрудники МЧС возобновили поиски пропавших без вести в районе прорыва дамб в Красноярском крае

До сих пор остается неясной судьба 5 человек. Не менее 15 стали жертвами трагедии. Вода из реки затопила территорию, где находились временные общежития для работников золотодобывающих приисков. Сегодня в регионе объявлен день траура. По словам следователей, сами дамбы были построены без разрешительных документов. Несколько человек задержаны по этому делу.
2019-10-21T04:03:00+03:00
2019-10-21T04:04:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2522911-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:03, 21 октября 2019
Загрузка комментариев...