Штирлиц и профессор Преображенский в наибольшей степени отвечают представлению россиян об идеальном политике

Таковы итоги опроса, который провели ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры. Он был приурочен к 20-летию подобного исследования, которое было проведено весной 1999 года. Тогда популярными киногероями, за которых готовы были бы голосовать на президентских выборах россияне, оказались, помимо Штирлица, Петр I, Глеб Жеглов и маршал Жуков. Как пишет газета «Ведомости», СМИ последние 20 лет воспроизводили связь Штирлица с Владимиром Путиным. Рост популярности героя романа и фильма «Собачье сердце» демонстрирует формирование запроса на политика нового типа: успешного и умудренного жизнью человек дела, находящегося во враждебном социальном окружении, с чувством здравого смысла и иронии, не боящегося высказывать свое мнение.