Росприроднадзор собирается проверить все дамбы в России

Решение принято после трагедии в Красноярском крае. В субботу из-за прорыва дамбы в поселке золотодобывающей артели, погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. По данным следствия, всего вода разрушила пять гидротехнических сооружений. Причем все они были построены без каких-либо разрешительных документов. Задержаны гендиректор компании, начальник и мастер горного участка.
2019-10-21T03:03:00+03:00
2019-10-21T03:07:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 21 октября 2019
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