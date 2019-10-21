Росприроднадзор собирается проверить все дамбы в России

Решение принято после трагедии в Красноярском крае. В субботу из-за прорыва дамбы в поселке золотодобывающей артели, погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. По данным следствия, всего вода разрушила пять гидротехнических сооружений. Причем все они были построены без каких-либо разрешительных документов. Задержаны гендиректор компании, начальник и мастер горного участка.