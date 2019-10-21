Жители Останкинского района Москвы пытаются остановить строительство колеса обозрения

С сегодняшнего дня они планируют круглосуточно дежурить у площадки в южной части ВДНХ. Они намерены останавливать спецтехнику, пишет газета «КоммерсантЪ». По словам людей, самое большое в Европе колесо «Солнце Москвы» строится в 30 м от ближайшего жилого дома, а это влечет техногенные риски. Накануне на митинг протеста, по словам организаторов, вышли около 200 человек. Представители фракций КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока» в Мосгордуме, по сведениям газеты, готовят совместное обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина.