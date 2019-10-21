Британский парламент должен вернуться сегодня к обсуждению условий выхода из Евросоюза

В субботу депутаты Палаты общин не поддержали законопроект о сделке с Брюсселем, который внес премьер Борис Джонсон. Взамен они приняли закон, который обязывает главу правительства добиваться новой отсрочки Brexit. Между тем, Соединенное королевство должно выйти из ЕС уже через 10 дней. И премьер Джонсон предупредил, что он против новой отсрочки.
2019-10-21T03:03:00+03:00
2019-10-21T03:04:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 21 октября 2019
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