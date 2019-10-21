Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу на «Кубке Кремля»

В финале юбилейного, 30-го, турнира, он обыграл француза Адриана Маннарино. Рублев стал восьмым россиянином, который одержал победу на Кубке. До него таких результатов добились, в частности, Евгений Кафельников, Николай Давыденко, Михаил Южный и Карен Хачанов. В финале женской сетки Анастасия Павлюченкова уступила швейцарской теннисистке Белинде Бенчич.