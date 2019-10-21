Соединенные штаты не исключают новых операций против террористов в Сирии

По словам министра обороны страны Марка Эспера, этот вопрос будет обсуждаться с союзниками. Приоритетным сейчас является проблема безопасности вывода войск, говорится на сайте Пентагона. Ранее Вашингтон объявил о выводе около 1 тысячи американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции.
2019-10-21T02:03:00+03:00
2019-10-21T02:06:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 21 октября 2019
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