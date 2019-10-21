Беспорядки из-за публикации в социальной сети Facebook вспыхнули в Бангладеш

В результате волнений в одном из районов на юге страны погибли не менее четырех человек, около 50 получили ранения. Поводом стала запись с оскорблениями в адрес мусульман, сделанная якобы от имени приверженца индуизма, передает агентство Reuters. В полиции говорят, что публикация появилась на странице взломанной учетной записи. Стражи порядка заверили, что причастные к взлому уже задержаны.
2019-10-21T02:03:00+03:00
2019-10-21T02:06:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 21 октября 2019
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