НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности в Европе

Как сказала в интервью газете «КоммерсантЪ» экс-заместитель генерального секретаря альянса Роуз Гёттемюллер, в руководстве организации полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории. В таком случае мораторий, по ее мнению, будет носить односторонний характер. В НАТО, напомнила Гёттемюллер, убеждены, что российская ракета 9М729 нарушает Договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности. С предложением ввести мораторий на развертывание таких ракет в прошлом месяце выступил президент Владимир Путин.
2019-10-21T02:03:00+03:00
2019-10-21T02:05:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 21 октября 2019
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