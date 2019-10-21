Траур объявлен сегодня в Красноярском крае

Из-за прорыва нескольких дамб золотодобывающей артели погибли не менее 15 человек. Пятеро пропали без вести. Вода затопила два временных общежития, где находились более 150 работников. По данным следствия, сами дамбы были построены без разрешительных документов и не зарегистрированы в Ростехнадзоре. Задержаны директор предприятия, начальник и мастер горного участка.