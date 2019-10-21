Температура воздуха в Москве на этой неделе будет соответствовать майской норме

По словам специалистов центра погоды «Фобос», она ожидается на 3-4 градуса выше, чем в среднем в конце октября. В понедельник и четверг, добавили метеорологи, высокая вероятность осадков в столице. В целом же тёплая погода сохранится в столице до конца недели.
2019-10-21T01:06:00+03:00
2019-10-21T01:10:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 21 октября 2019
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