Парламентские выборы пройдут сегодня в Канаде

Фаворитами гонки, согласно опросам, являются консерваторы. Потом идет правящая либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо. На третьем месте – новые демократы. При этом ни одна из этих сил не сможет завоевать большинство. Кроме того, в Канаде не принято формировать коалиции, передает агентство ТАСС. Власти ожидают высокой явки, она может превысить результаты четырехлетней давности, когда к урнам пришли 68,5% избирателей, рекордное число за почти четверть века.