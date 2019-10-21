Парламентские выборы пройдут сегодня в Канаде

Фаворитами гонки, согласно опросам, являются консерваторы. Потом идет правящая либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо. На третьем месте – новые демократы. При этом ни одна из этих сил не сможет завоевать большинство. Кроме того, в Канаде не принято формировать коалиции, передает агентство ТАСС. Власти ожидают высокой явки, она может превысить результаты четырехлетней давности, когда к урнам пришли 68,5% избирателей, рекордное число за почти четверть века.
2019-10-21T01:06:00+03:00
2019-10-21T01:10:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 21 октября 2019
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