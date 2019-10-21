Власти Чили второй день подряд вводят комендантский час в столице страны

Это связано с беспорядками в Сантьяго. Протесты начались на прошлой неделе после повышения стоимости проезда в метро. Позднее волнения охватили другие чилийские города. Руководство страны объявило о введении чрезвычайного положения в Сантяго и ряде других городов, а также отменило повышение цен на проезд в общественном транспорте, передает агентство ТАСС. Между тем только за минувшие сутки силы безопасности задержали более 1400 участников акций протеста. Число пострадавших превысило 500.
2019-10-21T01:06:00+03:00
2019-10-21T01:09:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2522883-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 21 октября 2019
Загрузка комментариев...