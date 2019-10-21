Евросоюз, по неофициальной информации, готов еще раз разрешить Великобритании перенести выход из сообщества

По данным британской газеты The Times, речь идет о трехмесячной отсрочке. На тот случай, если премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону не удастся провести через парламент соглашение с Брюсселем об условиях Brexit. Издание пишет, что решение ЕС не будет принято, пока не станет ясно, получится ли у Джонсона добиться от Палаты общин одобрения сделки. В субботу такая попытка окончилась неудачей. Премьер, в соответствии с законом, запросил у Европейского совета трехмесячную отсрочку Brexit. В личном письме он подчеркнул, что выступает против переноса даты.