Евросоюз, по неофициальной информации, готов еще раз разрешить Великобритании перенести выход из сообщества

По данным британской газеты The Times, речь идет о трехмесячной отсрочке. На тот случай, если премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону не удастся провести через парламент соглашение с Брюсселем об условиях Brexit. Издание пишет, что решение ЕС не будет принято, пока не станет ясно, получится ли у Джонсона добиться от Палаты общин одобрения сделки. В субботу такая попытка окончилась неудачей. Премьер, в соответствии с законом, запросил у Европейского совета трехмесячную отсрочку Brexit. В личном письме он подчеркнул, что выступает против переноса даты.
2019-10-21T01:06:00+03:00
2019-10-21T01:08:34+03:00
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01:06, 21 октября 2019
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