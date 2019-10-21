Полицейские задержали на Красной площади в Москве участницу «бессрочного протеста» Ольгу Мисик

Она стояла с белым листом бумаги, пишет сайт «ОВД-Инфо». Мисик доставили в отдел полиции «Китай-город». До этого там же на площади была задержана участник ЛГБТ-движения Полина Симоненко, которая сидела с листком бумаги в руках, где было написано слово «Смерть». На нее составили протокол о неоднократном нарушении правил участия в публичных мероприятиях.
2019-10-21T01:06:00+03:00
2019-10-21T01:07:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 21 октября 2019
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