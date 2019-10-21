Симоновский суд Москвы приступает к рассмотрению исков к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией

«Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и метрополитен требуют взыскать компенсации с Любови Соболь и Георгия Албурова. В документах говорится, что истцы должны были дополнительно выводить на работу своих сотрудников в дни протестов. Кроме того, участники акций якобы создавали помехи движению общественного транспорта, а некоторые даже повредили объекты инфраструктуры, утверждается в одном из исков. Общая сумма требований, как писала газета «КоммерсантЪ», превышает 3 млн. рублей. Также сегодня запланирована беседа в рамках иска МВД к Алексею Навальному и его соратникам. Ведомство требует около 18 млн. рублей за то, что привлекало своих сотрудников для охраны порядка в дни протестов. Оппозиционные политики считают это формой давления.