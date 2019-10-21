В Испании сегодня, как ожидается, перезахоронят останки диктатора Франко

Конституционный суд страны ранее отклонил просьбы родственников политика приостановить эксгумацию.

Многие годы могила Франко находилась в мемориальном комплексе жертв гражданской войны в Испании «Долина павших» в окрестностях Мадрида. Теперь останки диктатора перенесут на кладбище Мингоррубио в столичном районе Пардо. Там покоится супруга Франко. Инициаторами эксгумации стало правительство социалистов, которое пришло летом прошлого года к власти в стране. Внуки политика настаивали на переносе останков в склеп собора Альмудена в Мадриде. Испанские власти были против. По их мнению, это может привести к нарушениям общественного порядка. Попытки приостановить эксгумацию через суд успеха не принесли. Конституционный суд не стал рассматривать жалобу родственников диктатора, которые пытались оспорить решения правительства Испании и Верховного суда. Они не возражали против перезахоронения каудильо. Правительство, как пишет газета Мундо, пообещало заранее предупредить родственников Франко до проведения церемонии, чтобы они смогли на ней присутствовать.

Франко находился у власти с 1939 года больше 35 лет.