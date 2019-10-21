Палата общин британского парламента, как ожидается, выскажется сегодня по обновленному варианту сделки с ЕС

Голосование было перенесено на эту неделю после того, как в субботу депутаты обязали премьер-министра Бориса Джонсона запросить в Брюсселе новую отсрочку брэкзита. Между тем, по сведениям «Таймс», Евросоюз склонен предоставить Великобритании отсрочку еще на три месяца. По информации газеты, решение ЕС на этот счет не будет принято, пока не станет ясно, сможет ли Джонсон заручиться поддержкой Палаты общин по обновленной сделке. Сам премьер полон решимости вывести страну из ЕС 31 октября со сделкой или без нее.