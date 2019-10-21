В Симоновском суде Москвы сегодня пройдет несколько досудебных бесед по искам бюджетных организаций к сотрудникам ФБК

Их считают организаторами протестных акций в поддержку недопущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму.

В 14:00 в Симоновском суде должна состояться беседа с представителями Мосгортранса и ответчиками по иску предприятия – Георгием Албуровым и Любовью Соболь. Следом им предстоит побеседовать с представителями «Московского Метрополитена», затем с представителями ГБУ «Автомобильные дороги», а потом с представителями Главного управления МВД по Москве. К этой беседе присоединятся другие оппозиционеры – сотрудники ФБК и политики, которых не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму. Претензии к ним со стороны бюджетных организаций связаны с летними протестными акциями, которые, как утверждается, помешали работе транспорта, привели к уничтожению газонов, а также потребовали сил и средств на обеспечение общественного порядка, за что в частности МВД хочет взыскать с организаторов акций 18 миллионов рублей. Большинство исков, согласно картотеке суда, были зарегистрированы в конце августа, а от МВД – в конце сентября. Сами политики уверены, что требование компенсаций – это новый способ оказать давление на оппозицию, попытка «задушить» ее финансово.

Несколько подобных исков на крупные суммы оппозиционеры уже проиграли. Финансовые претензии к ним предъявили также несколько частных компаний