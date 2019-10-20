Почти полторы тысячи участников протестов и  беспорядков задержаны в Чили за  сутки

По данным прокуратуры, только в столичном округе были задержаны 614 человек. Протестные акции, которые переросли в столкновения с полицией, начались в Сантьяго неделю назад после того, как выросла плата за проезд в метро. Беспорядки перекинулись и на другие чилийские города. Президент страны Себастьян Пиньера был вынужден отменить указ о повышение цен на проезд в общественном транспорте, но грабежи и случаи мародерства не прекращаются.
2019-10-20T23:03:00+03:00
2019-10-20T23:05:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 20 октября 2019
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