Почти полторы тысячи участников протестов и  беспорядков задержаны в Чили за  сутки

По данным прокуратуры, только в столичном округе были задержаны 614 человек. Протестные акции, которые переросли в столкновения с полицией, начались в Сантьяго неделю назад после того, как выросла плата за проезд в метро. Беспорядки перекинулись и на другие чилийские города. Президент страны Себастьян Пиньера был вынужден отменить указ о повышение цен на проезд в общественном транспорте, но грабежи и случаи мародерства не прекращаются.