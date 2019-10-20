Сторонники независимости Каталонии проводят очередной митинг у  здания полиции в Барселоне

Как передает ТАСС, в акции участвуют тысячи человек. За несколько часов до этого в городе прошла демонстрация. Манифестанты набивали газетами мусорные пакеты, которые бросали к полицейским заграждениям у представительства Испании. Пока стражи порядка в происходящее не вмешиваются и перекрывают примыкающие улицы. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил к длительным тюремным срокам каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости в 2017 году.
2019-10-20T23:03:00+03:00
2019-10-20T23:05:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 20 октября 2019
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