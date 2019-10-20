Досрочные выборы в парламент Северной Македонии пройдут 12 апреля 2020 года

Об этом сообщил премьер-министр Зоран Заев по итогам совещания лидеров крупнейших семи партий страны. Ранее Евросоюз отложил дату начала переговоров о вступлении Северной Македонии в сообщество, несмотря на многочисленные уступки руководства страны, включая переименование республики по договору с Грецией, которая блокировала вступление Македонии в ЕС. Изначально парламентские выборы планировалось на конец 2020 года. Досрочные выборы были предложены премьер-министром в связи с возможным недовольством граждан решением ЕС отложить начало переговоров о вступлении в Евросоюз.
2019-10-20T23:02:00+03:00
2019-10-20T23:04:59+03:00
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23:02, 20 октября 2019
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