Досрочные выборы в парламент Северной Македонии пройдут 12 апреля 2020 года

Об этом сообщил премьер-министр Зоран Заев по итогам совещания лидеров крупнейших семи партий страны. Ранее Евросоюз отложил дату начала переговоров о вступлении Северной Македонии в сообщество, несмотря на многочисленные уступки руководства страны, включая переименование республики по договору с Грецией, которая блокировала вступление Македонии в ЕС. Изначально парламентские выборы планировалось на конец 2020 года. Досрочные выборы были предложены премьер-министром в связи с возможным недовольством граждан решением ЕС отложить начало переговоров о вступлении в Евросоюз.