Евросоюз склонен предоставить Великобритании новую отсрочку Brexit на три месяца

Об этом со ссылкой на свои дипломатические источники пишет «Таймс». По информации издания, Брюссель настроен на то, что Великобритания сможет покинуть европейское сообщество и ранее, а ориентировочными датами «развода» будут 1 и 15 числа ноября, декабря и января. По информации газеты, решение ЕС на этот счет не будет принято, пока не станет ясно, получится ли у Джонсона заручиться поддержкой Палаты общин обновленной сделки.