После трагедии в Красноярском крае Росприроднадзор проведет проверку всех дамб в  России

Как сообщили ИФ в пресс-службе ведомства, соответствующее обращение в правительство будет направлено в понедельник. Между тем, с 23 октября Росприроднадзор проверит все участки на которых работает компания «Сисим», в ведении которой находилась прорванная в Красноярском крае дамба.