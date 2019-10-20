После трагедии в Красноярском крае Росприроднадзор проведет проверку всех дамб в  России

Как сообщили ИФ в пресс-службе ведомства, соответствующее обращение в правительство будет направлено в понедельник. Между тем, с 23 октября Росприроднадзор проверит все участки на которых работает компания «Сисим», в ведении которой находилась прорванная в Красноярском крае дамба.
2019-10-20T23:00:00+03:00
2019-10-20T23:04:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:00, 20 октября 2019
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