В результате взрыва в частном доме в Сочи погиб мужчина

Трагедия могла произойти во время изготовления самодельных петард. Как сообщает источник «Интерфакс», предварительная версия о взрыве газового баллона не получила подтверждения. Обстоятельства несчастного случая выясняют сотрудники спасательных и оперативных служб. При взрыве пострадали трое детей погибшего. Они госпитализированы, с ними работают врачи и психологи.
2019-10-20T22:04:00+03:00
2019-10-20T22:05:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:04, 20 октября 2019
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