В результате взрыва в частном доме в Сочи погиб мужчина

Трагедия могла произойти во время изготовления самодельных петард. Как сообщает источник «Интерфакс», предварительная версия о взрыве газового баллона не получила подтверждения. Обстоятельства несчастного случая выясняют сотрудники спасательных и оперативных служб. При взрыве пострадали трое детей погибшего. Они госпитализированы, с ними работают врачи и психологи.