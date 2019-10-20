В Хабаровске при сдаче экзамена на краповый берет умер боец Росгвардии

Это РБК подтвердил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. По данным «ДВ-Новости», соискатель дошел до этапа единоборств, но на ринге получил смертельную травму. Имя и возраст погибшего не уточняются. Известно, что он приехал из Улан-Удэ и раньше служил в «горячих точках». Каповый берет — высшая форма отличия для бойцов Росгвардии.
2019-10-20T22:04:00+03:00
2019-10-20T22:04:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2522845-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:04, 20 октября 2019
Загрузка комментариев...