В Хабаровске при сдаче экзамена на краповый берет умер боец Росгвардии

Это РБК подтвердил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. По данным «ДВ-Новости», соискатель дошел до этапа единоборств, но на ринге получил смертельную травму. Имя и возраст погибшего не уточняются. Известно, что он приехал из Улан-Удэ и раньше служил в «горячих точках». Каповый берет — высшая форма отличия для бойцов Росгвардии.