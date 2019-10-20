После трагедии в Красноярском крае Росприроднадзор проведет проверку всех дамб в  России

Как сообщили «Интерфакс» в

пресс-службе ведомства, соответствующее обращение в правительство будет направлено в понедельник. Между тем, с 23 октября Росприроднадзор проверит все участки на которых работает компания «Сисим», в ведении которой находилась прорванная в Красноярском крае дамба. Если бы власти лучше контролировали состояние рек и гидротехнических сооружений на них, трагедий, подобных красноярской удалось избежать. На это обращает внимание директор программ Гринпис в России Иван Блоков.

В результате прорыва дамбы на реке Сейба вода затопила два рабочих общежития. Погибли 15 человек, пострадали 16 человек, пятеро пропали без вести. Возбуждено уголовное дело. Следствие уже установило, что затопление поселка золотодобывающей артели произошло в результате прорыва не одной, а каскадного разрушения пяти дамб. Задержаны гендиректор компании, начальник и мастер горного участка.