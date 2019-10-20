Бывшая жена миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна добивается заморозки его активов в Великобритании

В 2016 году Высокий суд в Лондоне постановил, что Ахмедов должен выплатить экс-супруге £450 млн, однако пока ей досталось лишь £5 млн.

Факт передачи в суд документов, инициирующих процедуру заморозки активов, подтвердила судья Гвиннет Ноулз. Однако с доставкой бумаг Фархаду Ахмедову возникли проблемы. Уведомить его через WhatsApp не удалось, потому что Ахмедов заблокировал номер, передать документы в офис бизнесмена в Москве также не получилось, т.к. там «отказались» их принимать. В итоге документы направили на личную электронную почту миллиардера.