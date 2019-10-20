Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Сидней

Он длился 19 часов 16 минут и как говорится на сайте компании, это рекорд. За пассажирами и командой наблюдали врачи. Полет был экспериментальным. До конца года компания собирается совершить еще два длительных перелета в Сидней из Лондона и из Нью-Йорка в Сидней. После этого будет принято решение о регулярных рейсах.