Росприроднадзор намерен проверить все дамбы в России в связи с трагедией в Красноярском крае.

Как передает ТАСС, ведомство будет просить правительство дать соответствующее разрешение уже в понедельник. По своей Росприроднадзор начиная с 23 октября проверит все участки, где работает компания «Сисим», на чьем золотодобывающем предприятии произошел прорыв дамбы, погибли 15 человек, пятеро пропали без вести.
2019-10-20T21:01:00+03:00
2019-10-20T21:02:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 20 октября 2019
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