Росприроднадзор намерен проверить все дамбы в России в связи с трагедией в Красноярском крае.

Как передает ТАСС, ведомство будет просить правительство дать соответствующее разрешение уже в понедельник. По своей Росприроднадзор начиная с 23 октября проверит все участки, где работает компания «Сисим», на чьем золотодобывающем предприятии произошел прорыв дамбы, погибли 15 человек, пятеро пропали без вести.